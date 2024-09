Johannesburg (Sudafrica), 28 set. (LaPresse/AP) – Diciassette persone sono state uccise in due sparatorie avvenute a breve distanza l’una dall’altra nella città rurale di Lusikisiki, nel sud-est del Sudafrica. Il portavoce della polizia nazionale, Brig. Athlenda Mathe, ha affermato che sono in corso le ricerche dei sospetti. Le vittime sono 15 donne e due uomini. Un’altra persona è in condizioni critiche in ospedale. Le sparatorie sono avvenute ieri sera in due case dello stesso quartiere. Dodici donne e un uomo sono stati uccisi in una casa e tre donne e un uomo nell’altra.

