Milano, 28 set. (LaPresse) – “Ho chiesto alle autorità israeliane di garantire la sicurezza di tutti i militari italiani impegnati nelle missioni di pace in Libano. Israele ha risposto positivamente alla nostra richiesta”. È quanto fa sapere il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post sul social X. “Continuo a seguire, insieme a Palazzo Chigi, gli sviluppi della crisi in Medio Oriente”, ha aggiunto Tajani.

