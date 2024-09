Milano, 28 set. (LaPresse) – “La sua eliminazione favorisce il ritorno dei nostri residenti alle loro case nel nord, e favorisce anche il ritorno dei nostri rapiti nel sud”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, commentando l’uccisione in un raid aereo in Libano del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Lo riporta Ynet. “Quanto più Sinwar vede che Hezbollah non verrà più a salvarlo, tanto maggiori saranno le possibilità di recuperare i nostri rapiti”, ha aggiunto.

