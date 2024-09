Milano, 28 set. (LaPresse) – “Secondo le informazioni in nostro possesso, si ritiene che Hassan Nasrallah, segretario generale di Hezbollah, sia morto”. È quanto afferma in un comunicato il ministero degli Esteri francese, come riporta l’emittente Bfmtv.

