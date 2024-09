Roma, 27 set. (LaPresse) – Partendo da una stima del 3,8% del PIL per l’anno in corso (più bassa del 4,3% stimato lo scorso aprile), il Governo si pone l’obiettivo di portare il rapporto deficit/Pil al 3,3% nel 2025 e al 2,8% nel 2026, che consentirà di uscire dalla procedura per deficit eccessivo. E’ quanto si legge in una nota del Mef sull’aggiornamento del piano strutturale di Bilancio, illustrato dal ministro Giancarlo Giorgetti in Cdm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata