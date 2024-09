Roma, 27 set. (LaPresse) – Il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, non sarebbe rimasto coinvolto nel raid israeliano che ha colpito il quartier generale dell’organizzazione sciita a Beirut e che vedeva proprio in Nasrallah l’obiettivo principale. Secondo quanto riferito da fonti a Sky News Arabia si troverebbe in in “luogo sicuro”.

