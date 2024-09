Milano, 27 set. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) ritiene che Hamas sia stato sconfitto militarmente in tutta la Striscia di Gaza e che ora sia un gruppo terroristico di guerriglia, che richiederà tuttavia ancora del tempo per essere smantellato. Lo riporta il Times of Israel. Secondo l’Idf, Hamas non è più lo stesso gruppo terroristico che era prima del 7 ottobre, in termini di comando e controllo, armi, razzi e agenti, almeno la metà dei quali sono stati uccisi. L’Idf ha definito lo smantellamento di Hamas come l’obiettivo di guerra più importante nel sud, ma precisa che la restituzione degli ostaggi è un obiettivo più urgente e sta ricevendo la priorità: “Se aspettiamo, non è certo che ci sarà qualcuno da restituire”, è la posizione dell’esercito.

