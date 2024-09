Washington (Usa), 26 set. (LaPresse) – Donald Trump incontrerà domani Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente nel corso di un evento elettorale a New York. Il presidente ucraino sarà alla Trump Tower di New York alle 9.45, le 15.45 in Italia. In questi giorni, Trump ha duramente attaccato il presidente ucraino, accusandolo di non volere accettare un accordo con la Russia.

