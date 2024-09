Milano, 26 set. (LaPresse) – “La Russia non ha intenzione di aumentare i propri arsenali nucleari, non c’è stato alcun discorso in merito al Consiglio di Sicurezza”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dell’agenzia Tass.

