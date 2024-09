Roma, 26 set. (LaPresse) – “Ho ricevuto la notizia della mia nomina come consigliere mentre ero al lavoro e ringrazio chi mi ha votato. L’unica cosa che posso dire è che ora bisognerà lavorare sodo per la Rai, non che i precedenti consiglieri non l’abbiano fatto, ma ora più che mai bisogna rimboccarsi le maniche”. Così a LaPresse la neo eletta consigliere di Viale Mazzini in quota FdI, Federica Frangi.

