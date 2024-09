Roma, 26 set. (LaPresse) – Il comandante delle forze aeree di Hezbollah, Muhammad Hussein Sarour, è stato ucciso nel raid israeliano su Beirut. Lo hanno confermato le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Secondo Tel Aviv Sarour avrebbe diretto e comandato numerosi attacchi aerei contro Israele, utilizzando droni carichi di esplosivo e missili da crociera. Negli ultimi anni Sarour avrebbe guidato la produzione di droni di Hezbollah e creato siti in Libano dove il gruppo costruiva droni esplosivi, alcuni dei quali si trovavano sotto edifici civili a Beirut. Sarour si era unità a Hebzollah negli anni 80, ricoprendo vari incarichi, anche nelle difese aeree del gruppo, nell’unità Aziz della Forza Radwan e come addetto di Hezbollah in Yemen, dove sarebbe stato coinvolto nelle forze aeree degli Houthi.

