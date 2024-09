Roma, 26 set. (LaPresse) – In vista del Giubileo 2025, relativamente ad alcuni eventi in cui si prevede una significativa partecipazione di pubblico, la Commissione di garanzia sugli scioperi ritiene necessaria la predisposizione di un Protocollo tra le parti sociali che contempli delle franchigie straordinarie durante le quali evitare astensioni dal servizio (nei settori Trasporti, Sicurezza, Igiene ambientale e Sanità), in un arco temporale in cui si consideri anche il giorno precedente e successivo all’evento.

