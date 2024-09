Milano, 25 set. (LaPresse) – In Italia la crescita del Pil è attesa allo 0,8% nel 2024 e all’1,1% nel 2025. Lo si legge nell’Interim Economic Outlook dell’Ocse, che aggiorna i dati pubblicati a maggio. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha quindi rivisto al rialzo le proprie stime di crescita per quest’anno rispetto al report di maggio (+0,7%) mentre ha tagliato al ribasso quelle per il 2025 (+1,2%).

