Nuoro, 25 set. (LaPresse) – È la figlia 26enne Martina, neolaureata, faceva il praticantato al tribunale di Nuoro, la seconda vittima della strage familiare messa in atto questa mattina all’alba a Nuoro, mentre il vicino di casa sarebbe ferito in modo gravissimo ma ancora in vita. L’uomo, dopo aver ferito gravemente la madre nella sua abitazione in via Gonario, Roberto Gleboni, operaio di Forestas, 52enne, dopo aver ucciso la moglie Giusi Massetti, casalinga 43enne, ha sparato contro i tre figli, gli altri due hanno 9 e 14 anni, ha ferito in modo grave la madre e il vicino di casa e si è tolto la vita. Uno dei due ragazzi è in condizioni molto gravi, ricoverato in codice rosso all’ospedale di Sassari, l’altro è stato ferito di striscio.

