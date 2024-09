Milano, 25 set. (LaPresse) – Da quanto si apprende è stata dichiarata la morte cerebrale per il più piccolo dei tre figli di Roberto Gleboni, l’uomo autore della strage in famiglia a Nuoro, e per Paolo Sanna, il vicino di casa di 69 anni colpito dal 52ennne operaio forestale e sindacalista con la passione per le armi sportive.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata