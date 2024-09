Napoli, 25 set. (LaPresse) – “In Libano ci sono circa 2-300 italiani stanziali, con doppio passaporto, sposati e che vivono lì stabilmente, e sono seguiti con grande attenzione dalla nostra Ambasciata a Beirut. Poi ci sono gli italiani che sono lì per lavoro, circa 2-300. A loro abbiamo sempre consigliato di lasciare il Paese il prima possibile. Ci sono ancora voli da Bierut verso l’Italia e verso l’Occidente, quindi consigliamo loro di lasciare il Paese in qualsiasi momento”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a margine della convention del Ppe in corso a Napoli. “Abbiamo altresì invitato gli italiani attraverso tutti i siti del Ministero degli Esteri, a cominciare da quello dell’unità di crisi dove c’è una fotografia aggiornata giorno per giorno della situazione, a non andare assolutamente in Libano per nessun motivo. Quindi – ha assicurato Tajani – siamo in ogni caso pronti qualora fosse necessario, a mettere in salvo la nostra comunità temporanea, cioè quelli che vogliono tornare indietro e non sono stanziali, perché la gran parte degli stanziali vuole rimanere dov’è perché hanno magari il doppio passaporto, hanno una moglie o marito libanese, e quindi vogliono restare lì. Quelli che sono lì per lavoro siamo pronti in qualsiasi momento a portarli in Italia. I piani sono già tutti predisposti e qualora dovesse servire lo faremo. Intanto ci sono alcuni voli invitiamo a quelli che possono tornare in Italia con i voli di linea non essendo stato sospeso il collegamento”.

