Roma, 25 set. (LaPresse) – Sirene d’allarme per un possibile attacco missilistico stanno suonando a Tel Aviv e in tutto il centro di Israele. Lo riporta The Times of Israel. Il Comando del fronte interno delle forze israeliane di difesa (Idf) ha ordinato ai residenti di entrare all’interno dei rifugi. Al momento il presunto attacco contro la metropoli non è stato rivendicato da alcun gruppo.

