Milano, 25 set. (LaPresse) – Il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, ha affermato che si stanno compiendo grandi sforzi per fermare l’escalation in Libano e ha aggiunto che le prossime 24 ore saranno “critiche” per il successo o il fallimento degli sforzi in corso del governo libanese con gli organismi internazionali, compresi gli Stati Uniti. Lo riporta Ynet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata