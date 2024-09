Milano, 25 set. (LaPresse) – “Non è possibile che le famiglie diventino il target delle pene da infliggere ai figli. Sono loro che vanno a scuola, non i genitori”. Lo dice a LaPresse il pedagogista Daniele Novara, fondatore e direttore del Cpp, Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, i merito alle multe previste per chi aggredisce il personale scolastico.

