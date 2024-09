Roma, 23 set. (LaPresse) – Non ci sono piani immediati per un’operazione di terra in Libano. Lo ha detto un funzionario militare israeliano, citato da Associated Press, mentre l’Idf continua a martellare Hezbollah all’interno del Paese con raid massicci. Questi bombardamenti, ha spiegato l’ufficiale israeliano, puntano a ridurre le capacità di Hezbollah di condurre ulteriori attacchi contro lo Stato ebraico.

