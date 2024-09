Beirut (Libano), 23 set. (LaPresse/AP) – Migliaia di persone stanno lasciando il sud del Libano per dirigersi a nord dopo che Israele ha intensificato gli attacchi aerei, causando almeno 100 morti e centinaia di feriti. Nella città portuale meridionale di Sidone, la principale autostrada nord-sud era affollata di auto dirette a nord in direzione della capitale Beirut. Dopo una riunione di gabinetto, il ministro dell’Ambiente Nasser Yassin ha dichiarato ai giornalisti che nel Monte Libano si stanno preparando alcune scuole per accogliere i profughi. Si tratta della più grande ondata di sfollati dalla guerra tra Israele ed Hezbollah dell’estate 2006, quando centinaia di migliaia di persone fuggirono dalle loro case nel sud del Paese.

