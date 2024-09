Gerusalemme, 23 set. (LaPresse/AP) – Sarebbe di 100 morti e oltre 400 feriti il bilancio dei raid condotti in Libano dalle forze israeliane. Lo riferisce il ministero libanese della Sanità. Un dato che renderebbe, quella di oggi, la giornata più drammmatica per il ‘Paese dei cedri’ in quasi un anno di scontri tra Israele ed Hezbollah.

