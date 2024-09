Milano, 22 set. (LaPresse) – “Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto dagli Stati Uniti alcuni colloqui telefonici con il Sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, il Sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, e il Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano. Il presidente Meloni ha espresso al Sindaco Simonelli e, per il suo tramite, ai parenti delle vittime e alle altre famiglie coinvolte, il proprio cordoglio e quello del Governo per il tragico incidente accaduto questa mattina, ha assicurato la vicinanza delle istituzioni nazionali alle amministrazioni locali e ha ringraziato i soccorritori”. Lo riporta una nota di Palazzo Chigi.

