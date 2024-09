Beirut (Libano), 22 set. (LaPresse/AP) – La guerra con Israele è entrata in una “nuova fase” ed Hezbollah è pronto “per qualsiasi scenario, guerra o scontro”. Lo ha detto il parlamentare del ‘Partito di Dio’, Hassan Fadlallah, mentre partecipava al funerale di un membro del gruppo morto nel raid israeliano su Beirut di venerdì scorso. Secondo Fadlallah il “fronte meridionale” ha svolto un ruolo cruciale nel fare pressione su Israele “per fermare la sua guerra a Gaza”. L’esponente di Hezbollah ha anche affermato che Israele non sarà in grado di raggiungere il suo “obiettivo principale di riportare i coloni nel nord”. “Abbiamo una resistenza forte e capace che possiede le capacità, le competenze e numerosi combattenti e l’equipaggiamento che le consentono di assorbire qualsiasi perdita o colpo e di adattarsi a qualsiasi nuova situazione”, ha concluso Fadlallah.

