Roma, 21 set. (LaPresse) – Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno annunciato di aver lanciato una nuova ondata di raid contro obiettivi di Hezbollah in Libano. Lo riporta The Times of Israel, citando l’Idf. Al momento non vengono forniti dettagli sugli obiettivi presi di mira nei bombardamenti israeliani.

