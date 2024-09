Milano, 20 set. (LaPresse) – Di seguito l’elenco dei 18 membri del gruppo di lavoro presieduto dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini: Valentina Aprea, Dirigente pubblico nel settore dell’istruzione, già presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati; Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui); Giovanna Cassese, professoressa di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, presidente del Consiglio Nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale (Cnam); Alessia Conti, Presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (Cnsu); Salvatore Cuzzocrea, Professore Ordinario di Farmacologia presso l’Università degli studi di Messina, Consigliere per la qualità della didattica del Ministro dell’Università e della Ricerca; Fabrizio D’Ascenzo, Professore Ordinario di Tecnologia dei Cicli Produttivi e Business Information Systems presso l’Università Sapienza di Roma Andrea Graziosi, professore Ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Napoli Federico II; Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, professoressa Ordinaria di Economia politica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui); Marco Mancini, Professore Ordinario di Glottologia e Linguistica presso l’Università Sapienza di Roma e Presidente del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (Cnvr); Massimo Miscusi, Professore Ordinario di Neurochirurgia presso l’Università degli studi di Ferrara; Stefano Paleari, professore ordinario di Analisi dei Sistemi Finanziari presso l’Università degli studi di Bergamo, Consigliere per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministro dell’Università e della Ricerca; Paolo Vincenzo Pedone, Professore Ordinario di Biochimica presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN); Alessandro Schiesaro, Professore Ordinario di Letteratura latina presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; Roberta Siliquini, Professoressa Ordinaria di Igiene presso l’Università degli studi di Torino e Componente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN); Aurelio Tommasetti, Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Salerno; Antonio Felice Uricchio, Professore Ordinario di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Presidente del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); Giorgio Zauli, Professore Ordinario di Anatomia umana presso l’Università degli studi di Ferrara; Antonio Zoccoli, Professore Ordinario in Fisica Sperimentale presso l’Università degli Studi di Bologna, Presidente della Consulta dei Presidenti degli Enti pubblici di Ricerca (CONPER).

