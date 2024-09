L’Aia (Paesi Bassi), 20 set. (LaPresse/AP) – I procuratori olandesi affermano che l’uomo di 22 anni, arrestato per l’attacco con coltello ieri a Rotterdam è sospettato di omicidio e tentato omicidio con intento terroristico. Nell’aggressione una persona è morta è un’altra è gravemente ferita. La procura di Rotterdam ha fatto sapere che le indagini sul sospettato, la cui identità non è stata resa nota, hanno portato alla luce “indizi che fanno pensare che il sospettato possa avere un orientamento ideologico. Per esempio, il sospetto ha gridato Allah akbar diverse volte durante la commissione dei crimini”. Il 22enne comparirà in tribunale lunedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata