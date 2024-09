Roma, 20 set. (LaPresse) – Una nuova raffica da 70 missili è stata lanciata dal Libano verso il nord di Israele. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), secondo le quali diversi razzi sarebbero stati intercettati. In totale, nelle ultime ore Hezbollah ha lanciato circa 130 razzi verso il nord di Israele. Lo riporta The Times of Israel.

