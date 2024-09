Roma, 20 set. (LaPresse) – Da ‘rottamazione’ a inclusione: il vento, nel mercato del lavoro in Italia e nel mondo, sta cambiando. Dalla caccia ai giovanissimi delle aziende che volevano rifarsi il look svecchiando la propria forza lavoro, si assiste ora al sorgere di un nuovo trend, che mette al centro gli over-50, sempre più ricercati come figure di affiancamento ai giovani in posizioni di vertice, da un lato per integrare con l’esperienza le competenze, dall’altro per far fronte al sempre più evidente gap demografico che impone un ripensamento degli schemi. Lo ha spiegato a LaPresse Francesca Caricchia, senior executive director di PageGroup.

