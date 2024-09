Ravenna, 19 set. (LaPresse) -“Noi siamo ancora in allerta rossa, per cui anche per domani abbiamo disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come abbiamo fatto ieri”. Lo ha dichiarato la sindaca di Lugo, in provincia di Ravenna, Elena Zannoni, aggiornando sulla situazione del rischio idrogeologico sul territorio romagnolo, a seguito dell’ondata di maltempo delle ultime ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata