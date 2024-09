Roma, 18 set. (LaPresse) – “Noi abbiamo apprezzato il rifinanziamento da parte del Governo delle risorse destinate alla ZES unica per il Sud. Ma, contemporaneamente, siamo preoccupati del rischio di un eventuale spacchettamento delle competenze del Dipartimento per il Sud, che nell’ultimo anno ha garantito un coordinamento centrale efficace degli interventi a tutto campo per il Mezzogiorno.

