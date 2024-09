Milano, 18 set. (LaPresse) – Nelle nuove esplosioni che si sono verificate oggi in varie zone del Libano a esplodere sono stati walkie-talkie usati dai membri di Hezbollah. Al-Arabiya riposta che i dispositivi di comunicazione wireless sono esplosi in case, auto e moto. Un’esplosione è stata registrata anche durante il funerale del figlio del deputato Hezbollah Ali Ammar, in corso nel sobborgo meridionale di Beirut.

