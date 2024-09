Milano, 18 set. (LaPresse) – Un aereo biposto risulta disperso sull’appennino nella zona del Modenese. A causa del maltempo, il Soccorso Alpino dell’Emilia Romagna sta cercando di individuare il punto preciso in cui il piccolo aereo turistico è stato registrato dai radar prima di sparire, nella zona di Sassalbo, frazione di Fivizzano, provincia di Massa Carrara. La zona individuata per le ricerche è nei territori tra Reggio Emilia, Parma e appunto Massa Carrara. La visibilità, a causa della nebbia, è di circa 20 metri. Il cattivo tempo che sta attanagliando l’Emilia Romagna non consente il sorvolo dei mezzi aerei del Soccorso Alpino dell’Emilia Romagna.

