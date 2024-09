Milano, 18 set. (LaPresse) – Il Federal Open Market Committee della Federal Reserve “ha acquisito maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2% e ritiene che i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione siano grosso modo in equilibrio”. Lo si legge nella nota con cui la Fed ha annunciato il primo taglio dei tassi di interesse dopo quattro anni.

