Milano, 17 set. (LaPresse) – Il ministro libanese uscente della Sanità Firas Abiad ha annunciato in conferenza stampa che finora ci sono stati otto morti e più di 2.800 feriti nelle esplosioni dei cercapersone in varie zone del Libano. Abiad ha aggiunto che circa 200 feriti versano in gravi condizioni. Lo riporta la testata L’Orient-Le Jour che riporta da fonti locai che la bambina uccisa aveva 10 anni e apparteneva alla famiglia Abdallah.

