Roma, 16 set. (LaPresse) – Il Primo Ministro britannico Keir Starmer questa mattina a Roma, accompagnato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha visitato il Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione istituito al Dipartimento per la pubblica sicurezza. È quanto si legge in una nota.

