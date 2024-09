Roma, 16 set. (LaPresse) – Rinviare dal 1 ottobre 2024 al 1 gennaio 2025 l’entrata in vigore della patente a crediti per i cantieri. E’ quanto propongono tre emendamenti presentati da esponenti di FdI (primo firmatario Sigismondi), Lega (Bergesio) e FI (Damiani) al dl omnibus in esame in Senato nelle commissioni Bilancio e Finanze.

