Roma, 16 set. (LaPresse) – Sconfitta per Luna Rossa nella quinta regata della semifinale dell’Amerca’s Cup. L’imbarcazione italiana è stata sconfitta da American Magic che si è così portata, nel computo complessivo, sul 4-1. A Luna Rossa basta un successo per approdare in finale.

