Washington (Usa), 13 set. (LaPresse) – Dal vertice di oggi tra Joe Biden e Keir Starmer non bisogna aspettarsi “annunci” sul via libera all’Ucraina nell’uso delle armi a lungo raggio fornite dagli alleati in territorio russo. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con i giornalisti. “La nostra politica non cambia”, ha detto il funzionario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata