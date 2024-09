Milano, 13 set. (LaPresse) – “Le accuse mosse oggi dall’Fsb contro il nostro personale sono completamente infondate”. Lo ha dichiarato un portavoce del Foreign Office britannico, dopo le accuse di spionaggio formulate dal servizio di sicurezza russo nei confronti di 6 dipendenti dell’ambasciata del Regno Unito a Mosca. “Le autorità russe hanno revocato l’accreditamento diplomatico di sei diplomatici britannici in Russia il mese scorso a seguito delle azioni intraprese dal governo britannico in risposta alle attività dirette dallo Stato russo in Europa e nel Regno Unito”, ha aggiunto il portavoce, come riporta Sky News, “non ci scusiamo per la tutela dei nostri interessi nazionali”.

