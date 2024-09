Roma, 10set. (LaPresse) – Era stato denunciato per istigazione all’odio razziale dall’ex senatore del M5S Saverio De Bonis, per aver dichiarato pubblicamente, alcuni talk show televisivi dove era ospite e in alcuni articoli di stampa: “i meridionali inferiori” e che: “tra Nord e sud un abisso. Milano grande e Roma grande immondezzaio di Italia. Al Sud sono contro le autonomie perché vogliono vivere sulle spalle degli altri”. Imputato nell’udienza Gup, che si è svolta questa mattina nella città giudiziaria di piazzale Clodio, il giornalista Vittorio Feltri. Il Giudice per l’udienza preliminare, Claudio Carini, ha assolto Vittorio Feltri perché il fatto non costituisce reato. Il pubblico ministero, Francesco Cascini, aveva sollecitato l’assoluzione.

