Milano, 12 set. (LaPresse) – La Giunta regionale ha inoltre incaricato un avvocato costituzionalista con pluriennale esperienza in materia di contenziosi fra Stato e Regioni, che congiuntamente con l’Avvocatura regionale, rappresenteranno la Regione Piemonte in giudizio e per un’azione di difesa più efficace si coordineranno con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le Regioni Lombardia e Veneto, enti interessati ad intervenire nei giudizi di costituzionalità della legge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata