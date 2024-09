Milano, 10 set. (LaPresse) – I quattro alpinisti dispersi da sabato, i due italiani Andrea Galimberti e Sara Stefanelli e due coreani, sono stati trovati morti nel primo pomeriggio. Lo fa sapere il Peloton de la gendarmerie d’haute montagne (PGHM) di Chamonix, come riporta France Info. Per tre giorni le condizioni meteorologiche avevano impedito ai servizi di emergenza di effettuare le ricerche. Questo pomeriggio il tempo è migliorato e gli elicotteri della gendarmeria di Chamonix e Annecy e quello della sicurezza civile hanno potuto alzarsi in volo per riprendere le ricerche. I corpi dei quattro alpinisti sono stati ritrovati non lontano dalla vetta del Monte Bianco, “all’altezza dell’ultimo pendio della vetta”, precisa il Peloton de la gendarmerie d’haute montagne di Chamonix. “Sono stati colti di sorpresa dalle cattive condizioni meteorologiche di sabato e si sono trovati bloccati senza riparo”, ha affermato il comandante del PGHM di Chamonix, Etienne Rolland.

