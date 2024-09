Gerusalemme, 10 set. (LaPresse/AP) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso un filmato di un tunnel di Gaza dove, secondo le loro informazioni, sei ostaggi sono stati recentemente uccisi da Hamas. Il video mostra un passaggio basso e stretto nel sottosuolo, privo di bagno e con scarsa ventilazione. Il portavoce militare israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha affermato che il video è stato mostrato alle famiglie degli ostaggi e che “è stato molto difficile per loro vedere come i loro cari siano sopravvissuti in quelle condizioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata