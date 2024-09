Milano, 09 set. (LaPresse) – “Vorrei capire qual è lo stile ungherese oltre a quello che ho già visto nelle carceri”. Lo dice l’europarlamentare di AVS Ilaria Salis, a margine della conferenza stampa alla sede della Stampa Estera a Milano, ai cronisti che le chiedevano una replica al primo ministro ungherese Victor Orban che, in riferimento a Salis, dal forum di Cernobbio aveva definito “stile italiano” quello di “eleggere una criminale” nelle istituzioni. “Mi sembra l’ennesima dimostrazione – conclude Salis – che in quel Paese il potere politico, il capo di governo, cerca di influenzare le decisioni della magistratura. Questa faccenda è gravissima e mi fa pensare che per me e gli altri antifascisti come Maja, non ci sono le condizioni per un processo giusto”.

