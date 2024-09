Roma, 8 set. (LaPresse) – “Dopo la vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto, Jannik Sinner vince il suo secondo slam in carriera”. Lo scrive su X la premier, Giorgia Meloni. “Un percorso perfetto in questo US Open 2024 che corona una stagione straordinaria. Il tennis italiano continua a regalarci grandi emozioni. Complimenti a Jannik, Sara e Andrea per aver scritto la storia”, conclude Meloni.

