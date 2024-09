Milano, 8 set. (LaPresse) – nella notte, in via Saponara ad Acilia (Roma) un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il 28enne era in sella alla sua moto, una Suzuki, ed è morto sul colpo. Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale, e con il Gruppo XII Monteverde, è emerso che nell’incidente è coinvolta un’altra auto. La polizia locale è al lavoro per rintracciare il veicolo.

