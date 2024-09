Milano, 8 set. (LaPresse) – Tre civili israeliani sono rimasti uccisi in un attacco avvenuto nell’area di Allenby in Giordania. I soldati dell’Idf, le Forze di difesa israeliane, sono stati sulla scena e stanno attualmente operando per escludere il sospetto che il camion fosse armato di esplosivi.

