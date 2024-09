Milano, 7 set. (LaPresse) – Jannik Sinner accede alla finale degli Us Open a Flushing Meadows. L’altoatesino, numero uno del ranking e del tabellone, ha sconfitto il britannico Jack Draper, numero 25 Atp, in tre set, con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-2 in 3 ore e 4 minuti. In finale Sinner affronterà il vincente della semifinale tra gli statunitensi Taylor Fritz e Francis Tiafoe.

