Roma, 6 set. (LaPresse) – “L’Italia sta facendo di tutto per arrivare alla pace” secondo la proposta di Kiev. “L’Ucraina non chiede niente di più che non dover seppellire i propri familiari perché sono stati uccisi dai missili russi”. “All’Italia – ha aggiunto – non chiediamo nulla di più di quello che sta facendo”.

